職場の恋愛は自由だが、相手が「実は既婚者だった」となれば、巻き込まれた方はたまったものではない。投稿を寄せた30代男性（事務・管理）は、以前勤めていた建設会社で目撃した、ある社内恋愛の結末を明かしてくれた。（文：法田ひまり）「そのまま結婚するのかな」周囲の予想を裏切る急展開地方の大きな現場に仮設事務所を設置した際、現地で若い女性事務員を雇ったという。彼女は「子持ちシングル」と話していたが、男性は深く