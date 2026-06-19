企業の体質は、立派なオフィスや景気のいい売上アピールよりも、「駐車場の使い方」に表れるという見方があるようだ。投稿を寄せた東日本の男性（70代以上／営業／年収700万円）は、ある急成長中の会社を訪問した際、思わず呆れ返る光景を目の当たりにした。男性が訪れたのは、オフィスの入り口に景気のいい売上実績を誇示しているような、いかにも羽振りの良い企業だったという。（文：篠原みつき）来客用のスペースが少なすぎる