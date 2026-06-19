面接の日程調整で企業のルーズな対応に直面すると、入社する前から働く気が失せてしまうものだ。投稿を寄せた東京都の40代女性（法人営業／年収700万円）は、ある企業の書類選考を通過した際、とんでもない対応をされた。調整可能日時をメールで3日程提示したものの、何日待っても、いつ面接になるのか連絡が来なかったという。「まずは、メールが届いているようであればその旨返信が欲しい」→2日後に返信が来る女性は一番近い面