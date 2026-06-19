スイスとボスニアヘルツェゴビナが対戦北中米共催ワールドカップ（W杯）はグループリーグの第2戦がスタートし、現地時間6月18日にB組のスイス代表とボスニア・ヘルツェゴビナ代表が対戦し、スイスが4-1で勝利を収めた。開催国カナダ代表とカタール代表を含むB組は、初戦が2試合とも引き分けに終わり混戦グループとなる見込みが強まった。2014年ブラジルW杯以来2回目の出場となるボスニアは、40歳になった英雄FWエディン・ジェ