大阪・カンテレのバラエティー番組「千原ジュニアの座王」が６月１９日、２６日の放送（深夜０時５０分＝関西ローカル）で新機軸の「ダブルス」を開催。このほど、収録と取材会が行われ、スポーツ報知・森脇瑠香記者も潜入した。会見では、昨年３月に日本武道館で開催され、大好評を博したイベントが、今年度は大阪城ホール（１１月１日）と日本武道館（来年３月２９日）での「東西２大ライブツアー」としてパワーアップして帰