ボスニアのDFタリク・ムハレモヴィッチが退場北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日にスイス代表とボスニア・ヘルツェゴビナ代表の試合が行われ、ボスニアのDFタリク・ムハレモヴィッチが大会通算4人目の退場者となった。スイスが1-0とリードして迎えた後半35分、スイスFWヨハン・マンザンビのスルーパスに抜け出したFWブレール・エンボロをムハレモヴィッチが後方からスライディングで倒してしまい、決定的得点機