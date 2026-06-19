お笑い芸人のゆりやんレトリィバァと人気振付師のａｋａｎｅが１８日、都内で行われた映画「ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー」リバイバル上映記念高校生特別上映会に参加した。特別上映会が開催されたのは、ダンス部、チアリーディング部、演劇部などに所属する現役高校生が集った都内の劇場。熱気あふれる中２人が登場すると、学生たちはさっそく大盛り上がり。割れんばかりの大歓声で迎え入れた。主人公トロイ