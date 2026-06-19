◆ファーム・リーグ楽天６―１０巨人（１８日・森林どりスタジアム泉）巨人の門脇誠内野手（２５）が２安打の活躍で、カード３連勝に貢献した。１８日のファーム・リーグの楽天戦（森林どり泉）に「１番・三塁」で先発出場。初回先頭で先制の口火を切る左前打で出塁すると、２回無死二塁の第２打席でも左前打で好機を広げた。１軍で出場選手登録されているが、交流戦明けの期間を利用して状態を上げるため、１６日の同戦から３