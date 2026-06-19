２月のミラノ五輪フィギュアスケートペアで、日本勢史上初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さん＝ともに木下グループ＝が、大会終了後に東京・千代田区の日本外国特派員協会で行った会見のダイジェスト版が、１９日から衛星放送チャンネル「ヒストリーチャンネル」の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで配信される。同協会で過去に行われた会見のアーカイブ映像を編集したオリジナルドキュメンタリーシ