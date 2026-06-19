ジュワネングに騎乗した１７日の関東オークスは２着。３戦ぶりに乗りましたが、馬が良くなっていましたし、思った以上の行き脚でハナへ。止まっていないんですけどね。後続を６馬身突き放しましたが、最後に差されたのは息子の望来が乗ったペンダント。後ろから１頭だけ来たことは分かりましたし、早い段階で自分の馬を目標に定めたエスコートは素直にうまかった。望来はデビュー８年目になりますが、重賞でのワンツーは初めて