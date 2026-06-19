２０１８年に亡くなった歌手・西城秀樹さん（享年６３）の長男・木本慎之介が「人生初めてのソロライブ」が決まったことを報告した。１８日に自身のインスタグラムを更新し、２３歳誕生日の２日前である８月３０日に「ＹｏｋｏｈａｍａＲｅＮＹｂｅａｔ」でライブを行うと伝え「人生初めてのソロライブ。ファンの皆様、スタッフ、関係者の皆様のおかげで開催決定しました！」と喜び、「初オリジナル曲。二曲を作詞を自分で