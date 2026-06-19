千原ジュニア（52）がこのほど、MCを務めるカンテレのバラエティー番組「千原ジュニアの座王」（金曜深夜0時45分、関西ローカル）の収録に参加した。同番組はジュニアが考案。芸人たちが「大喜利」「ギャグ」「モノマネ」などのお題が書かれたイスを使ってイス取りゲームを行い、座れなかった芸人は「このお題だったら勝てる！」と思う芸人を指名。指名された芸人のイスに書かれたお題に沿ってネタを披露し、2人のうちどちらが面白