【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小幅に反発し、前日比72.15ドル高の5万1564.70ドルで取引を終えた。中東情勢の緊張緩和に伴う原油価格の下落で過度なインフレ懸念が後退し、買い注文がやや優勢となった。米国とイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことを受け、中東情勢への警戒感が和らぎ、投資家心理が改善した。半導体関連銘柄に買いが入ったことも、相場を支えた。ハイテク株