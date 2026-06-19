◇ア・リーグレッドソックス3-4ブルージェイズ（2026年6月18日ボストン）レッドソックスは18日（日本時間19日）、ブルージェイズに3―4で敗れ4連敗。借金は14にふくらんだ。ア・リーグ東地区最下位に低迷している。吉田正尚外野手（32）も出場はなかった。だが、元気のない人気球団の本拠地、メジャー最古の球場「フェンウェイパーク」はこの日、試合展開とは関係ない場面で熱気を帯びる異様な空間となっていた。現在