お笑いコンビ、笑い飯西田幸治（52）、R藤本（45）、ロングコートダディ堂前透（36）がこのほど、千原ジュニア（52）がMCを務めるカンテレのバラエティー番組「千原ジュニアの座王」（金曜深夜0時45分、関西ローカル）の収録に参加した。同番組はジュニアが考案。芸人たちが「大喜利」「ギャグ」「モノマネ」などのお題が書かれたイスを使ってイス取りゲームを行い、座れなかった芸人は「このお題だったら勝てる！」と思う芸人を指