オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下。公式行事が始まって2日目、天皇陛下は世界的な美術館を訪問されました。■両陛下、オランダで晩さん会に出席シャンパンゴールドが映える美しい王宮。オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下が17日夜、出席されたのはウィレム・アレキサンダー国王夫妻主催の晩さん会です。ウィレム・アレキサンダー国王「乾杯」燕尾（えんび）服に身を包まれた陛下と、青のドレスにティアラ姿の皇后さま。和