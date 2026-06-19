6月21日、Snow Manの向井康二が32歳の誕生日を迎える。近年の向井の活動を振り返ると、Snow Manとしての活動はもちろん、グループの枠を超えた挑戦も目立っている。俳優としての活動、カメラ、そして海外との繋がりなど、多彩なフィールドで存在感を発揮してきた向井の歩みを改めて振り返ってみたい。 （関連：【映像】『Dating Game』『フェイクマミー』……向井康二の演技に宿る繊細な表現） この1年で