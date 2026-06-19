西野未姫が自身のYouTubeに「【感動】西野家が初めて頑馬と顔合わせした時の反応をお見せします【初対面】】」を更新。出産翌日に両親と弟、そして親友が第二子・頑馬くんと初対面した時の様子を公開した。 （関連：【画像】西野未姫と山本圭一の第二子と家族が初対面！それぞれのリアクションに「始終愛が溢れてる」） 両親と第二子の初対面を前に「どんな反応するんだろう？」と楽しみな様子の西野。しばらくして両親が