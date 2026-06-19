初戦からハットトリックを決め、流石の得点力を見せつけた10番、メッシ(C)Getty Images華麗なるハットトリックの最中に起きた波紋を呼んだワンプレー今月11日の開幕から熱戦が続いている北中米ワールドカップ（W杯）。さまざまなマッチアップが話題を生む中で、小さくない物議を醸しているのは、現地時間6月16日に行われたアルゼンチン代表とアルジェリア代表の一戦で起きたワンプレーだ。【動画】退場になるべきだった？メッ