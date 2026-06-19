お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子（３３）が“ダイエット宣言”をして注目を集めている。信子は１９日までに自身のインスタグラムを更新し、黒のワンピースに短め丈のジャケットを合わせたコーデを公開。「タイトなワンピースにねじ込んだ日めちゃくちゃ可愛いのにねじ込んだ日」と書き出し、「ジム行くぞ。痩せるぞ。マッチョになるぞ。」と高らかに宣言した。また、「#そもそもなんでこんな#太ったんだろ#や