女優芳根京子（29）が日本テレビ系「24時間テレビ49−愛は地球を救う−」（8月29日、30日）のチャリティーパートナーを務めることが18日、発表された。芳根は小児がんと闘う小学3年生の女の子と「アートパフォーマンス」に挑戦する。芳根は「『私ですか!?』というのが最初の率直な気持ちでした。毎年テレビで拝見していたので、まさか自分がやらせていただけるんだという驚きがありました」とオファー当時の心境を明かした。そして