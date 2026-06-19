イランの最高指導者モジタバ師が声明を出し、アメリカとの戦闘終結に向けた覚書への署名について、自身は当初、「異なる考えを持っていた」と明らかにしました。モジタバ師は18日、イランとアメリカが戦闘終結に向けた覚書に署名して以降、初めて声明を出しました。モジタバ師はそのなかで、「この件について異なる考えを持っていた」と明かしたうえで、ペゼシュキアン大統領が「イラン国民と抵抗戦線の権利を守る」と約束し、その