モデル、タレントのローラ（36）が18日、インスタグラムを更新。自身が手掛けてきたブランド「Studio R330」を来月末をもって終了することを発表した。ローラは「いつもStudioR330を応援してくださり、本当にありがとうございます。突然のお知らせとなりますが@studior330は2026年7月末をもって、一つの大切な章を閉じることとなりました」と書き出した。そして「約10年間暮らしたアメリカ・ロサンゼルスでこのブランドを立ち上げ