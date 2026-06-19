現地6月18日、ロイヤルアスコット開催3日目のゴールドカップ（G1・芝3990m）は、ライアン・ムーア騎乗のスカンジナビア（牡4、愛・A.オブライエン厩舎）が優勝。前年覇者トローラーマンとの壮絶な叩き合いを制し、エイダン・オブライエン師にロイヤルアスコット通算100勝目をもたらした。【レース動画】エイダン・オブライエン師がロイヤルアスコット100勝目レースはスカンジナビアとトローラーマンによる壮絶なマッチレースと