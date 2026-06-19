バイクを運転していた男性が死亡しました。18日夜、福岡県大牟田市で乗用車とバイクが衝突する事故がありました。警察によりますと、昨夜9時前、福岡県大牟田市末広町の県道で、店舗の駐車場に入ろうとして右折する乗用車と、対向車線を直進してきたバイクが衝突しました。この事故で、バイクを運転していた熊本県荒尾市の自営業の男性（38）が病院に搬送されましたが、その後死亡しました。乗用車を運転していた会社員の男性にケ