18日、福岡市東区の市営住宅で、女性が刃物のようなもので刺され、死亡した事件についてです。逮捕された女が警察の調べに対し、「口論になりカッとなって刺した。」という趣旨の話をしていることが新たにわかりました。逮捕された藤本朱緒容疑者（36）は、18日午前3時すぎ、福岡市東区馬出の市営住宅の一室で、この部屋に住む高橋沙耶さん（33）の首や胸を刃物のようなもので複数回突き刺し、殺害しようとした疑いです。その後、