14日のオランダ戦の後半、ピッチに膝をつく久保＝ダラス（共同）【ナッシュビル（米テネシー州）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨んでいる日本代表の久保建英（レアル・ソシエダード）が20日（日本時間21日）にメキシコのモンテレイ競技場で行われるチュニジアとの1次リーグF組第2戦を欠場することが決まった。久保はモンテレイに移動せず、負傷した左膝の治療のためベースキャンプ地の米テネシー州