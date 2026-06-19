FIFAワールドカップ（W杯）オランダ代表は18日（日本時間19日）、MFクインテン・ティンバー（25＝マルセイユ）が20日（同21日）の1次リーグF組第2戦スウェーデン戦を欠場すると発表した。18日の練習中に衝突事故があり、軽度の脳振とうを起こしたという。医療スタッフがティンバーを診察し、スウェーデン戦のメンバーから外れた。MFコープマイナース（ユベントス）によると、ティンバーがチップパスを出そうとした瞬間に衝突が