スバル新型「ステーションワゴン」発表！スバルは2026年6月4日、ステーションワゴン「レヴォーグ」の一部改良モデルを発表しました。レヴォーグは、それまでの「レガシィツーリングワゴン」の実質的な後継車として2014年に誕生。現行モデルは2020年10月にフルモデルチェンジした2代目にあたります。【画像】超カッコいい！ これがスバルの新型「ステーションワゴン」です！（28枚）「より遠くまで、より早く、より快適に、より