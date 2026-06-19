日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダと対戦。二度のビハインドをはね返し、２−２のドローに持ち込んだ。20日の第２節では、スウェーデンに１−５で敗れたチュニジアと対戦する。この２戦目は、日本にとっていわば鬼門だ。ここまで１勝３分け３敗。なぜ２戦目は難しいのか。過去４大会、一度も勝てていない（２分け２敗）長友佑都はこう説明する。「やはり初戦に４年間をかけて、準備してきて。