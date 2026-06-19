2026年６月18日（日本時間19日）、日本代表が20日のチュニジア戦に向けてナッシュビルSCのトレーニングセンターで練習を行なった。オランダ戦で左膝を負傷し、この日も姿を見せなかった久保建英は、チームとともにモンテレイへ移動しないことが決定。チュニジア戦を欠場することになった。MRI検査で左膝の負傷が確認されたものの、詳細は公表されていない。その久保の様子について聞かれた渡辺剛は、次のように語った。