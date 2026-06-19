アップルとインテルのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】トランプ米大統領は18日、自身の交流サイト（SNS）への投稿で、米IT大手アップルが米半導体大手インテルと協力し、米国内で半導体の設計・製造を進めることで合意したと明らかにした。半導体生産の国内回帰を進める自身の政策による成果だと誇示した。トランプ氏は「われわれは全てを設計しているが、米国内で製造する必要がある」と主張した。米紙ウォール