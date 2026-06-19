巨人の交流戦は１０勝６敗２分けの勝率・６２５で４位。セ・リーグの６球団では７勝１１敗の中日を引き離し、唯一の勝ち越しチームとなって最高順位だった。交流戦の期間中にセ６球団の中で１位だった年は勝分敗勝率→最終０７年１５―９・６２５→優勝１０年１２―１２・５００→３位１２年１７―７・７０８→優勝１３年１３〈１〉１０・５６５→優勝１４年１６―８・６６７→優勝１９年１１―７・６１