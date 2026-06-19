【モデルプレス＝2026/06/19】女優の吉川愛が主演を務める7月17日スタートのテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『名探偵のままでいて』（毎週金曜よる11時15分〜）より、出演者が解禁された。【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル◆「名探偵のままでいて」吉川愛＆奥田瑛二の豪華共演者解禁『このミステリーがすごい！』大賞・第21回大賞受賞作を、若手実力派俳優・吉川主演で初映像化する、心あたたまる極上のヒ