プロ野球は19日からリーグ戦が再開する。パ・リーグは借金を抱えるのが最下位・楽天だけで、勝率5割の5位・ロッテまで上位進出の可能性が大きくある。今後のポイントについて、スポニチ本紙評論家の辻発彦氏（67）が分析した。首位・西武から貯金7の4位・日本ハムまで5.5ゲーム差。パ・リーグは例年同様、交流戦では差がつかず、5位のロッテも勝率5割まで持ち直した。投打のバランスは西武が一番取れていると感じる。交流戦M