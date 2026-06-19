巨人ドラフト1位・竹丸が19日の中日戦で先発する。東京ドームでキャッチボールなどで調整し「カード頭なんで、しっかり初戦取ってチームに勢いがつけば」と意気込んだ。開幕投手を務めた新人が、交流戦明けのリーグ戦再開初戦も先発を託されたのは、楽天時代の13年の則本のみ。直近2試合は好投しながら援護に恵まれていないが「しっかり試合をつくれたら」と力を込めた。