ロッテのサブロー監督が、吉井前監督の楽天新監督就任に言及した。「驚いた」としながらも、「誰であろうが、やることは一緒なので。あまり気にはしてないですね」と冷静に受け止めた。19日からいきなり楽天と3連戦だが「全然やりづらくはないですね。うちのコーチの方が相手のことは知っている」と断言。定評のある吉井監督の投手運用には「“ここで、このピッチャー投げさすんや”とかは出てくると思う」としつつ「あまり