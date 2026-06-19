【経済指標】 【米国】 ＊米新規失業保険申請件数（6月13日週）21:30 結果22.6万人 予想22.5万人前回23.0万人（22.9万人から修正） ＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（6月）21:30 結果10.3 予想10.0前回-0.4 ＊米景気先行指数（5月）23:00 結果0.1％ 予想0.1％前回0.2％（0.1％から修正）（前月比） 【英国】 英中銀政策金利（6月）20:00 結果3.75% 予想3.75%前回3.75%