NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4245.90（-135.50-3.09%） 金８月限は急反落。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げ見通しを受けて急落して始まったのち、米国とイランが戦争終結に向けた覚書に電子署名したことを受けて下げ一服となった。欧州時間に入ると、ドル高を受けて戻りを売られた。日中取引では、ドル高や原油安一服を受けて売り優勢となった。 MINKABU PRESS