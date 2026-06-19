熱闘が続いた春の東京開催のラストを飾る牝馬重賞「第74回府中牝馬S」の木曜追いが18日、行われた。美浦では有力馬2頭が時節柄の雨を吹き飛ばす好追い切りを披露。ヴィクトリアマイル6着のニシノティアモは単走で躍動感あふれる動き。得意の東京1800メートルで重賞2勝目へ前進だ。10カ月半ぶりの前走・東風Sで鉄砲Vを飾ったヴァルキリーバースは、楽々併入で上昇カーブを描いている。まさに充実一途。ニシノティアモが未明から