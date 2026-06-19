状態が心配されたヤクルトの塩見が万全を強調した。13日のソフトバンク戦の第1打席で右越え本塁打を放つも、直後に腰の張りで交代。14日の同戦ではベンチ入りから外れていた。池山監督も「もし、っていう時の準備もしながら」と離脱も覚悟した中で順調に回復。この日は神宮での全体練習に参加し、ノック、打撃練習で調整。フルスイングも見せた33歳は「（腰の）張りは取れて迎えられそう。良い準備ができている」と話した。