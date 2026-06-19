10日の楽天戦で死球を受けて右肋骨の骨挫傷を負った巨人の佐々木が全体練習に合流した。13日から別メニュー調整が続いていたが、フリー打撃中には右翼の守備に就いた。「痛みは多少あるけれど、できる範囲なのかな」と説明。出場選手登録は抹消することなく、19日の中日戦を迎えられそうだ。