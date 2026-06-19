巨人は7月31日からのDeNA3連戦（東京ドーム）で「JORDANBRAND」とのコラボユニホームを着用すると発表した。NBAで活躍したマイケル・ジョーダン氏のレガシーを継承した同ブランドがプロ野球チームとコラボするのは初。黒が基調のバンダナ柄のユニホームを着て発表会に参加した主将の岸田は「このユニホームに恥じないように、チーム一丸となって戦っていきます」と意気込んだ。