ナショナルズ傘下2Aハリスバーグから巨人へ移籍した小笠原慎之介投手（28）が18日、東京ドームで入団会見を行った。中日時代にプロ初勝利や初完封を果たした思い出の新たな本拠地で再出発を誓った。27年までの契約で年俸は1億8000万円、背番号は98に決まった。思い出が詰まった東京ドームに足を踏み入れた小笠原は、どこか恥ずかしそうに新たなチームメートの元へ向かった。2年ぶりに日本球界に電撃復帰。1軍メンバーに交じり