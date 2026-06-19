西武は19日のオリックス戦（京セラドーム）に高橋光が先発する。リーグトップに並ぶ7勝の右腕は「交流戦のいい流れを継続できるように頑張りたい」と歴代最高勝率.824で優勝した交流戦の勢いを継続させることを誓った。オリックス戦は23年4月の勝利を最後に自身9連敗中。今季も3敗中2敗を喫した天敵で「自分自身は特別意識することなく、いつも通りの準備をしてきた」と泰然自若で臨む。