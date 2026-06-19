リーグ戦再開となる19日のロッテ戦（ZOZOマリン）に先発する楽天の荘司が、本拠でキャッチボールなど軽めに調整した。今季は自身初の開幕投手を任されて3戦3勝と絶好のスタートも、現在は4連敗中。吉井新監督の初陣となるが「特別なことができるわけではない。自分のことにしっかり集中して、バッターに向かっていきたいです」と闘志を燃やした。新指揮官とは浅からぬ縁がある。22年ドラフトでロッテと2球団競合した際にクジ