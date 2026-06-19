プロ野球は19日からリーグ戦が再開する。セ・リーグは上位3チームが0.5ゲーム差以内にひしめく激しい三つ巴の争い。今後のポイントについて、スポニチ本紙評論家の槙原寛己氏（62）が分析した。セ・リーグ各球団にとって「鬼門」の交流戦だった。パ・リーグのパワーピッチャーに力負けして得点力が低下。唯一、貯金を増やしてリーグ首位に浮上した巨人は、先発陣の駒がそろっておりパの球団に対抗できた。チームトップ5勝の