DeNAは安定感抜群の先発3本柱でリスタートする。19日からの阪神3連戦、石田裕に今季初めてカード初戦の先発マウンドを託す。3勝6敗ながら防御率2・28で「リーグ戦再開の試合でチームが勢いに乗れるように投げたい」と誓った。2戦目はチームトップの5勝を挙げ、防御率2・27のエース・東。3戦目は途中加入で1勝1敗、同3・07と存在感を示す尾形の先発が見込まれる。交流戦の全カードに負け越して、借金10の4位。選手間ミーテ