歌手の秋元順子（78）が恒例のバースデーライブを18日、東京・江東区文化センターで行った。アルバム「ディアレスト〜シングル・ベスト〜」の収録曲を中心に、最新曲「ヒストリー」やヒット曲「愛のままで…」など18曲を披露。トークではダジャレを連発しながら、歌では一転、感情豊かに声色を使い分け、ファンを「順子ワールド」に引き込んだ。