【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は反落し、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが前日比0.19ドル安の1バレル＝76.60ドルで取引を終えた。米イランが戦闘終結に向けた覚書に署名し、ホルムズ海峡の航行が正常化するとの観測が高まったことから売り注文が優勢となった。ホルムズ海峡は世界の石油消費量の約2割が通過するエネルギー輸送の要衝。市場では今後数カ月で同海峡を通じ